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250 литров метамфетамина пытались ввезти в Казахстан в банках из-под энергетиков

250 литров метамфетамина пытались ввести в Казахстан в банках из под энергетиков, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:56 Фото: КНБ РК
Груз в виде 250 литров наркотического средства "метамфетамин" был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию, передает Zakon.kz.
Канал международного наркотрафика был выявлен в результате взаимодействия с полицией Московской области, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

При передаче товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки. У них было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.
"С начала текущего года КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами пресечено 19 международных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 400 кг наркотических веществ и 4 тонны маковой соломы". Пресс-служба КНБ

Ранее в Алматы сотрудники КНБ задержал "варщиков" синтетики.

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