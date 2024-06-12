250 литров метамфетамина пытались ввезти в Казахстан в банках из-под энергетиков

Фото: КНБ РК

Груз в виде 250 литров наркотического средства "метамфетамин" был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию, передает Zakon.kz.

Канал международного наркотрафика был выявлен в результате взаимодействия с полицией Московской области, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

При передаче товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки. У них было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости. "С начала текущего года КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами пресечено 19 международных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 400 кг наркотических веществ и 4 тонны маковой соломы". Пресс-служба КНБ Ранее в Алматы сотрудники КНБ задержал "варщиков" синтетики. Читайте также Казахстанский офицер спас ребенка в Костроме Мощный фонтан забил из канализационного люка в Астане

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