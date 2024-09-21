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Более 170 тонн картофеля без документов пытались ввезти в Казахстан

картофель, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 11:04 Фото: pixabay
Более 170 тонн картофеля вернули из Костанайской области в Россию. Отправитель груза не смог предоставить необходимые фитосанитарные сертификаты, сообщает Zakon.kz.

Корнеплоды без документов обнаружили сотрудники региональной территориальной инспекции на фитосанитарном контрольном посту "Кайрак".

"Составлены административные протоколы. Вся партия картофеля была возвращена отправителю", – сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Отмечается, что с 18 по 19 сентября на этом КПП выявили 12 нарушений.

Ранее Казахстан вернул в Россию 526 тонн пшеницы. Восемь вагонов зерна задержали на приграничном железнодорожном фитосанитарном контрольном посту в Западно-Казахстанской области.

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