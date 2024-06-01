В Алматы КНБ задержал "варщиков" синтетики

Департаментом Комитета национальной безопасности (КНБ) по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом 1 июня 2024 года заявили в пресс-службе КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержаны двое граждан Казахстана.

"В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 л прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве т.н. "варщиков".

"С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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