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События

В Алматы дерзкий мотоциклист устраивал беспредел на дорогах и "уехал" за решетку

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:48 Фото: pexels
В Алматы мотоциклист нарушал Правила дорожного движения (ПДД), провоцировал конфликты на дороге и демонстрировал это в соцсетях, за что и поплатился свободой, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 3 августа 2026 года рассказали, что видео с провокационной ездой, нецензурной бранью и демонстративным пренебрежением законом не осталось без их внимания.

"Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции Бостандыкского района выявили ролик, на котором мотоциклист грубо нарушает общественный порядок, провоцирует других участников дорожного движения и сопровождает свои действия нецензурной лексикой. Личность нарушителя была оперативно установлена. Им оказался 39-летний житель города. В отношении мужчины составлен административный материал по факту мелкого хулиганства", – сообщили в ДП.

Решением суда нарушитель признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Полиция Алматы напоминает: публикация противоправных действий в социальных сетях становится основанием для проверки и принятия предусмотренных законом мер.

31 июля 2026 года в полиции Алматы рассказали, что всего за три дня отработок в городе выявили 2 462 нарушения ПДД.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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