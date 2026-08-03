В Алматы дерзкий мотоциклист устраивал беспредел на дорогах и "уехал" за решетку

В Алматы мотоциклист нарушал Правила дорожного движения (ПДД), провоцировал конфликты на дороге и демонстрировал это в соцсетях, за что и поплатился свободой, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 3 августа 2026 года рассказали, что видео с провокационной ездой, нецензурной бранью и демонстративным пренебрежением законом не осталось без их внимания.

"Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции Бостандыкского района выявили ролик, на котором мотоциклист грубо нарушает общественный порядок, провоцирует других участников дорожного движения и сопровождает свои действия нецензурной лексикой. Личность нарушителя была оперативно установлена. Им оказался 39-летний житель города. В отношении мужчины составлен административный материал по факту мелкого хулиганства", – сообщили в ДП.

Решением суда нарушитель признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Полиция Алматы напоминает: публикация противоправных действий в социальных сетях становится основанием для проверки и принятия предусмотренных законом мер.

31 июля 2026 года в полиции Алматы рассказали, что всего за три дня отработок в городе выявили 2 462 нарушения ПДД.