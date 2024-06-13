Рога сайги хотели провезти через таможенный пост "Хоргос"

12 июня через таможенный пост "МЦПС-Хоргос" по Жетысуской области пытались провезти рога сайги, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК, в подкапотном пространстве автомобиля марки FAW выявлены сокрытые от контроля рога сайги в количестве 112 штук. Водитель является гражданином Казахстана, который направлялся из страны на территорию МЦПС КНР.

"В настоящее время проводятся процессуальные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Задержанный автотранспорт помещен на СВХ "ILS", – говорится в сообщении.

В этот же день спасатели Риддера помогли владелице домашнего животного.