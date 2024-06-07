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Законодательство РК

В Шымкенте злостный нарушитель прокатил полицейского на капоте

В Шымкенте злостный нарушитель прокатил полицейского на капоте , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 23:41 Фото: Zakon.kz
В Казнете 7 июня распространяются кадры, на которых сотрудник патрульной полиции, лежа на капоте, пытается остановить водителя Toyota, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar, водителя Toyota полицейский пытался остановить за нарушение правил дорожного движения. Однако нарушитель не остановился и полицейский, чтобы остановить его упал на капот. 


"Водитель указанной автомашины был остановлен за нарушение ПДД. При составлении административного протокола нарушитель, не выполнив законного требования сотрудника полиции, начал движение. В отношении водителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РК", – прокомментировали инцидент в Департаменте полиции Шымкента. 

Ранее сообщалось о другом дорожном происшествии. Водитель мототранспорта 7 июня спровоцировала цепь столкновений на подвесном мосту в Семее, пострадали три человека.

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Шымкент 2024 год Полиция
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