Смертельное отравление пельменями в СКО: соседи рассказали подробности

Жители небольшого села Надежка Кызылжарского района рассказали подробности отравления семьи пельменями. Отметим, что двое детей скончались, за жизнь матери и еще одного ребенка борются врачи, сообщает Zakon.kz.

Соседи в беседе с Astana TV сообщили, что все произошло очень быстро. Деталей большинство из них не знают, но все в один голос твердят: семье стало плохо после ужина.



"Вот они покушали и все – легли спать. Утром маленький трехлетний Васек умер. Их туда увезли в больницу в город. И вечером девочка – все", – рассказали жители поселка.

Отмечается, что местную медсестру вызвали на дом в два часа ночи накануне. Трое жаловались на рвоту. Прибывшая на место фельдшер осмотрела домочадцев и оказала первую медицинскую помощь.

"По этому же адресу около 8:00 поступил вызов. Медицинская сестра прибыла на место и констатировала биологическую смерть ребенка 2021 года рождения. На двух машинах скорой помощи мама, 1996 года рождения, доставлена в первую городскую больницу инфекционного отделения. Двое детей, 2017 и 2014 годов рождения, доставлены в детскую областную больницу. Осмотрены и сразу госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девочка 2017 года рождения поступила в тяжелом состоянии, нестабильная, переведена на искусственную вентиляцию легких в 20:50, несмотря на полный комплекс проводимого лечения, констатирована сметь ребенка". И.о. замруководителя Управления здравоохранения СКО Раиса Кусаинова

Отмечается, что состояние 10-летнего выжившего ребенка стабильно тяжелое. Его мама все еще в реанимации. Врачи констатируют небольшие улучшения. При поступлении в больницу женщина рассказала, что в пищу они употребляли пиццу, колбасу, покупные пельмени, а запивали все это газировкой. После чего началось недомогание. Глава семейства после осмотра от госпитализации отказался. В областном департаменте полиции завели уголовное дело.

После случившегося в областном управлении здравоохранения создали спецкомиссию по разбору данного случая. Предварительная причина смерти двух детей – токсическая пищевая инфекция, инфекционный токсический шок, отек мозга. Все биологические материалы направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в селе в СКО вся семья попала в больницу с пищевым отравлением, двое детей скончались, за жизнь матери и еще одного ребенка борются врачи.