Авиарейс из Астаны в Германию перенесли из-за закрытия аэропорта во Франкфурте

Фото: pixabay

Вылет рейса KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, планировавшийся по расписанию 14 июня в 13:20 по времени Астаны, перенесли на 04:00 15 июня по технической причине и в связи с закрытием аэропорта Франкфурта в ночное время, сообщает Zakon.kz.

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