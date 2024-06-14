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Авиарейс из Астаны в Германию перенесли из-за закрытия аэропорта во Франкфурте

рейс из Астаны в Германию перенесли, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 20:51 Фото: pixabay
Вылет рейса KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, планировавшийся по расписанию 14 июня в 13:20 по времени Астаны, перенесли на 04:00 15 июня по технической причине и в связи с закрытием аэропорта Франкфурта в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Редакции рассказали в пресс-службе авиакомпании Air Astana, что обратный рейс KC922 по маршруту Франкфурт – Астана тоже задержится до завтра по причине позднего прибытия рейса КС 921.

"Пассажирам в Астане были предоставлены легкое питание и напитки. В данный момент наземная служба авиакомпании занимается вопросами размещения пассажиров в гостинице. Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Алматы нашли кладбище авиационной техники.

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