В аэропорту Астаны задержали 11 рейсов
Фото: пресс-служба международного аэропорта Астаны
14 января в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе воздушной гавани отметили, что 3 рейса из Астаны в Алматы, Жезказган и Туркестан были отменены решением авиакомпании.
Также в аэропорт сообщил, что задержанные и отмененные рейсы не связаны с метеоусловиями.
"В аэропорту Астаны сейчас сохраняется благоприятная погода для взлета и посадки. Температура воздуха на аэродроме -18, скорость ветра 12м/с".
Zakon.kz составил прогноз погоды с 14 по 16 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.
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