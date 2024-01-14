В аэропорту Астаны задержали 11 рейсов

14 января в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что 3 рейса из Астаны в Алматы, Жезказган и Туркестан были отменены решением авиакомпании.



Также в аэропорт сообщил, что задержанные и отмененные рейсы не связаны с метеоусловиями.

"В аэропорту Астаны сейчас сохраняется благоприятная погода для взлета и посадки. Температура воздуха на аэродроме -18, скорость ветра 12м/с".

Zakon.kz составил прогноз погоды с 14 по 16 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

