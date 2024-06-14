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Солдат-срочник погиб на учениях под Аягозом: родственники рассказали детали

погибший солдат, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 21:55 Фото: скриншот видео
В Абайской области страшной смертью умер солдат-срочник. Родственникам рассказали, что во время учений на 20-летнего Осербая Акана наехала многотонная военная машина. Однако близкие погибшего сомневаются в причине трагедии. Он требуют разобраться и наказать виновных, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов. Но близкие не увидели на теле соответствующих следов.

"Я сама видела тело. Говорят, что наш мальчик попал под БМП. Если бы человек попал под гусеничную машину, разве его не должно было раздавить? Но внешне по нему не скажешь. Мы не знаем, что делать". Тетя погибшего солдата-срочника Бану Конакбаева

Отмечается, что обстоятельства гибели солдата еще выясняются. Сегодня военный борт доставил тело в Алматы. Теперь родственники ждут результатов экспертиз.

В Министерстве обороны признали, что в одной из воинских частей Аягозского гарнизона во время проведения учений действительно допустили нарушение мер безопасности. Именно из-за этого срочник получил травму, несовместимую с жизнью. Его родным пообещали оказать всю необходимую помощь.

"По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК. Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего". Заместитель министра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев

13 июня стало известно, что в одной из воинских частей Аягозского гарнизона погиб военнослужащий срочной службы.

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Елена Беляева
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