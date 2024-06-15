Автобус с туристами из Великобритании застрял в песке в Конаеве

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Конаеве Алматинской области вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилмсь 20 человек. Все они туристы из Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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