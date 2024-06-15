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Законодательство РК

Автобус с туристами из Великобритании застрял в песке в Конаеве

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 07:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Конаеве Алматинской области вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилмсь 20 человек. Все они туристы из Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.

"Пострадавших нет. В медицинской помощи туристы не нуждались", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырехлетнему ребенку, который застрял за москитной сеткой в многоэтажке Астаны.

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МЧС РК Алматинская область Великобритания Конаев 2024 год
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