Автобус с туристами из Великобритании застрял в песке в Конаеве
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Конаеве Алматинской области вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилмсь 20 человек. Все они туристы из Великобритании, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.
"Пострадавших нет. В медицинской помощи туристы не нуждались", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырехлетнему ребенку, который застрял за москитной сеткой в многоэтажке Астаны.
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