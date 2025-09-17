#АЭС в Казахстане
Туризм

Туристы застряли в Перу из-за водителей автобусов

В Перу проходят протесты водителей автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 03:33 Фото: pixabay
В Перу тысячи туристов застряли в Мачу-Пикчу из-за протестов водителей автобусов, сообщает Zakon.kz.

В древнем городе застряли около 1600 человек после того, как 150 протестующих водителей автобусов компании Consettur перекрыли железнодорожные пути. Как пишет La República, демонстранты обвиняют железнодорожную компанию в недобросовестной конкуренции и требуют пустить автобусы в заповедник.

Как оказалось, эта автобусная компания на протяжении более чем 30 лет обладала исключительным правом на перевозки туристов из города Агуас-Кальентес к Мачу-Пикчу. Теперь протестующие недовольны процессом замены Consettur на другого оператора. Они считают, что процесс недостаточно прозрачен и справедлив.

На место протеста отправили три гуманитарных состава, которые вывезли свыше 800 человек. Но сотни туристов все еще остаются в Ольянтайтамбо, а многие ночуют прямо на улицах.

В Оксфорде, в бывшем общественном туалете, открыли мини-отель.

Фото Алия Абди
Алия Абди
