Туристы застряли в Перу из-за водителей автобусов

В Перу тысячи туристов застряли в Мачу-Пикчу из-за протестов водителей автобусов, сообщает Zakon.kz.

В древнем городе застряли около 1600 человек после того, как 150 протестующих водителей автобусов компании Consettur перекрыли железнодорожные пути. Как пишет La República, демонстранты обвиняют железнодорожную компанию в недобросовестной конкуренции и требуют пустить автобусы в заповедник.

Caos en Machu Picchu con casi 1.600 turistas rescatados por las protestas de los pobladores

Как оказалось, эта автобусная компания на протяжении более чем 30 лет обладала исключительным правом на перевозки туристов из города Агуас-Кальентес к Мачу-Пикчу. Теперь протестующие недовольны процессом замены Consettur на другого оператора. Они считают, что процесс недостаточно прозрачен и справедлив.

🔴 Crisis tras bloqueo de vías en Machu Picchu.



Más información en https://t.co/nqNMZ8kISj pic.twitter.com/zOc7cyCXe5 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) September 16, 2025

На место протеста отправили три гуманитарных состава, которые вывезли свыше 800 человек. Но сотни туристов все еще остаются в Ольянтайтамбо, а многие ночуют прямо на улицах.

