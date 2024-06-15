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Законодательство РК

Три человека перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 19:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 июня при патрулировании озера Алаколь спасатели увидели трех человек, которые оказались в воде, не справившись с управлением гидроциклом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в воде оказались 25-летний мужчина и подростки 15 и 10 лет.

Спасатели доставили всех на берег.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 19:43

Фото: пресс-служба МЧС РК

Никто не пострадал. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 19:43

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Великобритании застрял в песке в Конаеве. Спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.

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