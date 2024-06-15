Три человека перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь

15 июня при патрулировании озера Алаколь спасатели увидели трех человек, которые оказались в воде, не справившись с управлением гидроциклом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в воде оказались 25-летний мужчина и подростки 15 и 10 лет.