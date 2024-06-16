Военнослужащий, вооруженный пистолетом, подрался в зоне отдыха Талдыкоргана
Фото: freepik
В субботу, 15 июня, в одной из зон отдыха Талдыкоргана произошла драка со стрельбой с участием военнослужащего, сообщает Zakon.kz.
Видео с инцидентом появилось в Instagram-паблике Taldykorganec.insta.
"В руках пистолет" – очевидцы сообщают о конфликте в одном из бассейнов города. Наши люди до сих пор не научились отдыхать, их не смущает, что вокруг дети", – говорится в подписи к видео.
В Департаменте полиции Жетысуской области изначально сообщили, что стражи порядка выясняют все обстоятельства конфликта и проводят проверку. Позже в ДП рассказали, что зачинщиков драки задержали, и подтвердили, что один из них – военный.
"Сообщаем, что установлены зачинщики драки, одним из которых оказался действующий военнослужащий. Расследование по данному факту ведется Военно-следственным управлением".ДП Жетысуской области
25 мая в Мангистауской области произошла драка между выпускниками.
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