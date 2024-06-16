Военнослужащий, вооруженный пистолетом, подрался в зоне отдыха Талдыкоргана

Фото: freepik

В субботу, 15 июня, в одной из зон отдыха Талдыкоргана произошла драка со стрельбой с участием военнослужащего, сообщает Zakon.kz.

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