В Таразе семья с детьми на автомобиле провалилась в яму теплотрассы

16 июня в Таразе по улице Толе би, идет реконструкция магистральных теплосетей, автомобиль провалился в яму, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области, в 17:50 водитель автомашины марки Lexus RX300, следуя по улице Толе би в направлении ул. Абая проигнорировал предупреждающие дорожные знаки, заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода, и провалился в неогороженную яму.



"В результате ДТП пострадали водитель, его жена и двое несовершеннолетних детей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водитель будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков", – рассказали в полиции.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.





Ранее сообщалось, что в результате двух аварий по Восточной объездной в Алматы пострадали два водителя.

