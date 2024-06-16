В Таразе семья с детьми на автомобиле провалилась в яму теплотрассы
Фото: Zakon.kz
16 июня в Таразе по улице Толе би, идет реконструкция магистральных теплосетей, автомобиль провалился в яму, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области, в 17:50 водитель автомашины марки Lexus RX300, следуя по улице Толе би в направлении ул. Абая проигнорировал предупреждающие дорожные знаки, заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода, и провалился в неогороженную яму.
"В результате ДТП пострадали водитель, его жена и двое несовершеннолетних детей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водитель будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков", – рассказали в полиции.
Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в результате двух аварий по Восточной объездной в Алматы пострадали два водителя.
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