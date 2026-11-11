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События

Сразу несколько автобусов провалились в ямы после дождя в Алматы

автобусы, ямы, дорога, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:59 Фото: Instagram/as_ya7501
Сегодня, 11 ноября 2026 года, после сильного дождя в Алматы из-за просевшего асфальта несколько автобусов провалились в ямы, сообщает Zakon.kz.

Происходящее на видео зафиксировали очевидцы. В кадре по улице Ильяса Жансугурова образовалась пробка из автобусов и пешеходов.

На пост жительницы города отреагировали в ГКП "Алматы Су". Там отметили, что на улице Ержанова после восстановления асфальтового покрытия произошло проседание грунта в местах проведения ремонтных работ.

В компании пояснили, что причиной стали обильные осадки.

"В настоящее время строительная бригада подрядной организации проводит работы по подсыпке и устранению образовавшихся провалов с последующим восстановлением надлежащего состояния дорожного покрытия".ГКП "Алматы Су"

Также специалисты отметили, что ситуация находится на контроле, и извинились перед жителями за доставленные неудобства.

Это не первый инцидент за сегодня. Ранее мы писали, что по проспекту Достык провалился тротуар. В объектив также попал затопленный вход на одну из станций метро.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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