Сразу несколько автобусов провалились в ямы после дождя в Алматы

Сегодня, 11 ноября 2026 года, после сильного дождя в Алматы из-за просевшего асфальта несколько автобусов провалились в ямы, сообщает Zakon.kz.

Происходящее на видео зафиксировали очевидцы. В кадре по улице Ильяса Жансугурова образовалась пробка из автобусов и пешеходов.

На пост жительницы города отреагировали в ГКП "Алматы Су". Там отметили, что на улице Ержанова после восстановления асфальтового покрытия произошло проседание грунта в местах проведения ремонтных работ.

В компании пояснили, что причиной стали обильные осадки.

"В настоящее время строительная бригада подрядной организации проводит работы по подсыпке и устранению образовавшихся провалов с последующим восстановлением надлежащего состояния дорожного покрытия". ГКП "Алматы Су"

Также специалисты отметили, что ситуация находится на контроле, и извинились перед жителями за доставленные неудобства.

Это не первый инцидент за сегодня. Ранее мы писали, что по проспекту Достык провалился тротуар. В объектив также попал затопленный вход на одну из станций метро.