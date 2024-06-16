89-летний дедушка пострадал в пожаре в столичном общежитии

Фото: скриншот видео

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что при пожаре в общежитии Астаны пострадал 89-летний мужчина.

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