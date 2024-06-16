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89-летний дедушка пострадал в пожаре в столичном общежитии

пожар в общежитии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 01:44 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что при пожаре в общежитии Астаны пострадал 89-летний мужчина.

Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

"По уточненной информации происходит загорание кровли жилого дома мансардного типа и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели". Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что в общежитие вспыхнуло открытым пламенем в Астане.

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