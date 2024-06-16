89-летний дедушка пострадал в пожаре в столичном общежитии
Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что при пожаре в общежитии Астаны пострадал 89-летний мужчина.
Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
"По уточненной информации происходит загорание кровли жилого дома мансардного типа и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в общежитие вспыхнуло открытым пламенем в Астане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript