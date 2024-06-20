20 июня пресс-служба МЧС РК заявила о том, что крупный пожар в Иле-Балхашском резервате потушили, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на место пожара через водосливное устройство с вертолета UP-MI877 "Казавиаспас" МЧС РК было осуществлено 16 сбросов более 80 тонн воды.

В тушении приняли участие силы и средства Департамента по ЧС Алматинской области и резервата.







Ранее национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" сообщила, что пожар на территории Иле-Балхашского резервата произошел 11 июня. По предварительной информации, причиной возгорания стала гроза. На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш составляет не менее 30 га.



