В Атырау ищут мужчину, напавшего с ножом на гражданскую жену

Полиция Атырау разыскивает мужчину, напавшего в подъезде на свою гражданскую жену и нанесшего ей несколько ножевых ранений, сообщает Zakon.kz.

Видео нападения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как женщина выходит их квартиры, закрывает дверь и спускается вниз по лестнице. В этот момент из-под лестничной клетки появляется мужчина и наносит ей несколько ножевых ранений. Оставив женщину лежать, он убегает.

Пострадавшая сейчас в реанимации.

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В ДП Атырауской области сообщили, что 9 июня в отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау начато досудебное расследование.

"Личность подозреваемого установлена, принимается комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на задержание подозреваемого. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время установлено, что подозреваемый и потерпевшая ранее состояли в гражданском браке. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия". Пресс-служба ДП Атырауской области

Ранее на видео попало нападение на полицейского в Алматинской области.

