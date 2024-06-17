Кастет пришлось срезать с руки алматинца

В Алматы помощь спасателей понадобилась мужчине с кастетом на руке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК 17 июня, в Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда пришли на помощь мужчине 2000 года рождения, который одел кастет на руку, и не смог самостоятельно его снять.

Фото: МЧС РК

Спасатели при помощи специального инструмента благополучно сняли кастет с руки.

Отметим, что кастет в Казахстане причислен к холодному оружию, и его ношение карается законом.