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Законодательство РК

Кастет пришлось срезать с руки алматинца

Кастет, холодное оружие, спасатели, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 13:10 Фото: МЧС РК
В Алматы помощь спасателей понадобилась мужчине с кастетом на руке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК 17 июня, в Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда пришли на помощь мужчине 2000 года рождения, который одел кастет на руку, и не смог самостоятельно его снять.

Алматы, кастет, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 13:10

Фото: МЧС РК

Спасатели при помощи специального инструмента благополучно сняли кастет с руки.

Отметим, что кастет в Казахстане причислен к холодному оружию, и его ношение карается законом.

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МЧС РК Алматы 2024 год Спасатели
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