Кастет пришлось срезать с руки алматинца
Фото: МЧС РК
В Алматы помощь спасателей понадобилась мужчине с кастетом на руке, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС РК 17 июня, в Алматы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда пришли на помощь мужчине 2000 года рождения, который одел кастет на руку, и не смог самостоятельно его снять.
Фото: МЧС РК
Спасатели при помощи специального инструмента благополучно сняли кастет с руки.
Отметим, что кастет в Казахстане причислен к холодному оружию, и его ношение карается законом.
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