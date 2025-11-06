Вышел в шахту лифта: ЧП в высотке Астаны попало на видео

В Астане помощь спасателей понадобилась двум мужчинам, один из которых упал в шахту лифта, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 6 ноября появилось видео, на котором мужчина пинком вышибает дверь лифта и заходит внутрь. В информации к публикации указано, что в итоге он провалился в шахту неисправного лифта.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны рассказали, что инцидент произошел 4 ноября.

"В 05:11 на пульт "112" столичного ДЧС поступило сообщение о том, что в районе Нура по адресу: ул. Сыганак, д. 32, в лифте жилого комплекса застрял человек, а также, возможно, имеется пострадавший, зажатый лифтом. По прибытии к месту вызова спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью ручного инструмента открыли дверь лифта и освободили мужчину 1994 года рождения. Кроме того, спасатели совместно с представителями лифтовой службы произвели подъем из лифтовой шахты мужчины 1987 года рождения. Мужчина был передан бригаде медицинской службы для дальнейшего осмотра", – прокомментировали ЧП в ведомстве.

Летом 2025 года казахстанский певец Жолдасбек Абдиханов получил серьезную травму в лифте и оказался на время прикованным к больничной койке.