Подростки на самокате сбили пенсионерку и уехали
Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге самокатчики сбили пенсионерку и уехали, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 17 мая на пересечении Комендантского проспекта и Долгоозеоной улицы. На кадрах видно, как после загорания зеленого сигнала светофора, подростки на одном самокате устремляются в толпу. При этом молодые люди не удосужились сбавить скорость своего транспортного средства.
В результате неудачного маневра самокатчики зацепили пенсионерку с тростью, из-за чего она предсказуемо упала. Прохожие бросились к ней на помощь и подняли пострадавшую.
На следующий день, на Кубке Ленобласти по ралли гоночный автомобиль на скорости влетел в толпу людей.
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