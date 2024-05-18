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Подростки на самокате сбили пенсионерку и уехали

Самокат, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 03:03 Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге самокатчики сбили пенсионерку и уехали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 мая на пересечении Комендантского проспекта и Долгоозеоной улицы. На кадрах видно, как после загорания зеленого сигнала светофора, подростки на одном самокате устремляются в толпу. При этом молодые люди не удосужились сбавить скорость своего транспортного средства.

В результате неудачного маневра самокатчики зацепили пенсионерку с тростью, из-за чего она предсказуемо упала. Прохожие бросились к ней на помощь и подняли пострадавшую.

На следующий день, на Кубке Ленобласти по ралли гоночный автомобиль на скорости влетел в толпу людей.

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