Нападение с ножом на сожительницу в Атырау – подозреваемый задержан

Полиция задержала подозреваемого, напавшего с ножом на девушку в подъезде многоэтажного дома в Атырау, передает Zakon.kz.

"В результате комплексных мер, оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции Атырауской области 9 июня по факту покушения на убийство женщины 1991 г. р. в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау в городе Актау был выявлен и задержан подозреваемый 1995 г. р." Пресс-служба ДП Атырау

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Видео нападения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как женщина выходит их квартиры, закрывает дверь и спускается вниз по лестнице. В этот момент из-под лестничной клетки появляется мужчина и наносит ей несколько ножевых ранений. Оставив женщину лежать, он убегает.

Пострадавшая сейчас в реанимации.