В Атырау мужчина избил женщину и вернулся добивать

В одном из подъездов в Атырау мужчина напал на женщину. Избиение зафиксировали камеры видеонаблюдения. В региональной пресс-службе Департамента полиции (ДП) Zakon.kz заявили, что подозреваемого задержали.

На записи видно, как мужчина наносит несколько ударов женщине, после чего она падает, но это не останавливает его. Злоумышленник покидает место, но возвращается и снова наносит удары.

Стражи порядка уточнили, что подозреваемый доставлен в отдел полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Проводятся следственные действия". Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

Также отмечено, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

22 июня 2025 года в Астане произошла трагедия. В столичном жилом комплексе убили молодую женщину. Согласно данным из социальных сетей, бывший возлюбленный нанес ей удары ножом. После чего напал на брата убитой.

