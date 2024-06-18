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Два несчастных случая с детьми произошли за сутки в Акмолинской области

два несчастных случая с детьми произошли в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 19:24 Фото: pixabay
Акмолинские спасатели бьют тревогу. 18 июня один ребенок утонул, другой выпал из окна, сообщает Zakon.kz.

Первая трагедия произошла в Жаксынском районе. 11-летний мальчик отправился со своим другом на реку Кайракты, чтобы искупаться. К сожалению, место, которое они выбрали для отдыха, оказалось не предназначено для купания или рыбной ловли. На месте стоят запрещающие знаки. В итоге ребенок утонул.

"Второй несчастный случай произошел в Шортандынском районе. Ребенок 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, в одном из частных детских садов выпал из окна второго этажа", – рассказали спасатели.

На данный момент мальчик находится в реанимации.

ДЧС Акмолинской области призывает население соблюдать меры безопасности на воде и в быту, не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что 20-летний парень утонул в Павлодаре.

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