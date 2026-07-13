Трое детей и двое взрослых погибли на водоемах в Акмолинской области

Пять человек погибли на воде за минувшие выходные. Акмолинские спасатели бьют тревогу из-за печальной статистики среди отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте по ЧС Акмолинской области, за минувшие выходные зарегистрировано пять случаев гибели людей на воде.

"Из них один человек утонул, еще четыре человека погибли в результате несчастных случаев на водоемах. К сожалению, среди погибших – трое детей", – рассказали спасатели.

В ДЧС уточнили, что трагедии произошли в запрещенных для купания местах в городе Кокшетау, а также в Аршалынском, Целиноградском и Астраханском районах.

Вместе с тем с начала купального сезона в регионе на водоемах погибли уже 15 человек. Основными причинами происшествий остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, отдых в необорудованных местах и переоценка собственных сил.

Сотрудники ДЧС Акмолинской области призвали жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра и купаться только в специально оборудованных местах. Ведь вода не прощает ошибок.

В начале июля стало известно, что на Капшагайском водохранилище в районе города Конаева произошла трагедия, унесшая жизни двух молодых людей. Отдых компании обернулся гибелью парня и девушки, которые не справились с внезапно поднявшимися волнами во время купания в необорудованном для этого месте.