Двухлетний малыш выпал из окна в Караганде
Фото: pexels
11 августа по адресу 13 микрорайон оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры второго этажа пятиэтажного жилого дома двухлетний ребенок, сообщает Zakon.kz..
По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, малыша с травмами госпитализировали в больницу.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает:
- Не оставляйте детей без присмотра!
- Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
- Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!
Ранее сообщалось о том, что врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript