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Двухлетний малыш выпал из окна в Караганде

двухлетний малыш выпал из окна в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 22:17 Фото: pexels
11 августа по адресу 13 микрорайон оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры второго этажа пятиэтажного жилого дома двухлетний ребенок, сообщает Zakon.kz..

По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, малыша с травмами госпитализировали в больницу.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает:

  • Не оставляйте детей без присмотра!
  • Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось о том, что врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане.

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