Двухлетний малыш выпал из окна в Караганде

11 августа по адресу 13 микрорайон оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры второго этажа пятиэтажного жилого дома двухлетний ребенок, сообщает Zakon.kz..

По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, малыша с травмами госпитализировали в больницу.



В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает:

Не оставляйте детей без присмотра!

Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!

Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!

Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось о том, что врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане.