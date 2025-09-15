Прокурора Актау признали виновным

15 сентября судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела постановление специализированного суда по административным правонарушениям Актау в отношении Ерболата Абдирова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Мангистауского областного суда рассказали, что судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции о невиновности прокурора Актау Абдирова необоснованными.

"В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23:00 Ә. в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы – Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок. Вина Ә. подтверждается собранными материалами дела, в частности: протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции. По результатам рассмотрения коллегия пришла к выводу, что Ә. совершил мелкое хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 434 КоАП", – сообщили в суде.

В связи с этим постановление суда первой инстанции было отменено как незаконное и необоснованное, так как суд первой инстанции не в полной мере исследовал и не дал надлежащей правовой оценки собранным доказательствам.

В результате Ерболат Абдиров признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

9 сентября сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской области начала служебное расследование. 12 сентября суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел данное дело и не нашел в его действиях состава правонарушения. Однако авиационный транспортный прокурор города Алматы обжаловал решение суда.