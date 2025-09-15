#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
События

Прокурора Актау признали виновным

прокурор Актау Абдиров, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:49 Фото: gov.kz
15 сентября судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела постановление специализированного суда по административным правонарушениям Актау в отношении Ерболата Абдирова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Мангистауского областного суда рассказали, что судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции о невиновности прокурора Актау Абдирова необоснованными.

"В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23:00 Ә. в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы – Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок. Вина Ә. подтверждается собранными материалами дела, в частности: протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции. По результатам рассмотрения коллегия пришла к выводу, что Ә. совершил мелкое хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 434 КоАП", – сообщили в суде.

В связи с этим постановление суда первой инстанции было отменено как незаконное и необоснованное, так как суд первой инстанции не в полной мере исследовал и не дал надлежащей правовой оценки собранным доказательствам.

В результате Ерболат Абдиров признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

9 сентября сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской области начала служебное расследование. 12 сентября суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел данное дело и не нашел в его действиях состава правонарушения. Однако авиационный транспортный прокурор города Алматы обжаловал решение суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Делегация Мангистауской области провела переговоры в Абу-Даби
17:11, Сегодня
Делегация Мангистауской области провела переговоры в Абу-Даби
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
15:49, Сегодня
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
Президент принял генсека Всемирной исламской лиги
15:32, Сегодня
Президент принял генсека Всемирной исламской лиги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: