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Пятые сутки в Петропавловске пытаются найти тело утонувшего ребенка

спасатели Петропавловска, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 21:46 Фото: astanatv.kz
Пятый день в Петропавловске ищут утонувшего ребенка. Трагедия произошла 14 июня. Четверо мальчишек купались в реке и в какой-то момент один из них попал в водоворот и исчез, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, о произошедшем стало известно со слов его младшего брата, с которым они играли в одной компании. Сотрудники ДЧС на лодках продолжают исследовать пойму реки. В поисках задействованы свыше 50 спасателей, волонтеров и полицейских. Кроме того привлечены водные и воздушные дроны.

"Старший брат применил доску, которую нашли у берега, игрались на ней, плавали, и из-за сильного течения ребенка унесло в водоворот. Младший брат у него на глазах, можно сказать, утонул. Поиски еще идут. Это затруднено тем, что после паводка все очень размыто, где-то прибило коряги. Мог либо зацепиться, либо, наоборот, от паводка могло размыть, и он может дальше проплыть". Старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС СКО Алибек Боранбаев

Отмечается, что в Северном Казахстане это не первая трагедия на воде с начала купального сезона. Несколько дней назад в Тайыншинском районе утонули два брата – граждане Таджикистана 2008 года рождения. Они купались в запрещенном месте.

По словам спасателей, чтобы предотвратить ЧП, ежедневно они проводят рейды и раздают листовки, предупреждающие об опасности. В зоне особого внимания – дети. Их сотрудники ДЧС просят постоянно держать в поле зрения.

Ранее сообщалось, что два несчастных случая с детьми произошли за сутки в Акмолинской области.

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