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Казахстанец выплатил алименты только после своего ареста

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 07:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель города Жанаозен выплатил алименты только после своего ареста, сообщает Zakon.kz.

Как передает прокуратура Мангистауской области, ранее обвиняемый уклонился от явки на судебное заседание. По ходатайству прокурора города Жанаозен суд объявил должника в розыск с изменением меры пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий должника задержали в городе Костанай.

В настоящее время задолженность по алиментам в размере шести миллионов тенге им полностью погашена. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне полиция задержала подозреваемого, напавшего с ножом на девушку в подъезде многоэтажного дома в Атырау.

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