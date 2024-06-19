Казахстанец выплатил алименты только после своего ареста

Житель города Жанаозен выплатил алименты только после своего ареста, сообщает Zakon.kz.

Как передает прокуратура Мангистауской области, ранее обвиняемый уклонился от явки на судебное заседание. По ходатайству прокурора города Жанаозен суд объявил должника в розыск с изменением меры пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий должника задержали в городе Костанай.

В настоящее время задолженность по алиментам в размере шести миллионов тенге им полностью погашена. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне полиция задержала подозреваемого, напавшего с ножом на девушку в подъезде многоэтажного дома в Атырау.