Массовая авария в Алматы: один погибший, двое раненых и пожар в машине

Авария с участием нескольких автомобилей, которая привела к смертельному исходу, произошла на пересечении Суюнбая и Бекмаханова в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen Golf двигался в западном направлении по улице Бекмаханова, автомобили ZAZ Chance и Chevrolet Ravon двигались ему навстречу. Когда три машины оказались на пересечении с проспектом Суюнбая, в них на высокой скорости врезался автомобиль Hyundai Elantra.

По словам очевидцев, удар был такой, что машины по перекрестку "разбросало, как кегли в боулинге".

Из Chevrolet на тротуар выбросило пассажира. От полученных травм парень, которого просто подвозили в аэропорт, скончался на месте. Водителя госпитализировали.

ZAZ Chance после удара загорелся. Пожар удалось потушить при помощи проезжавших мимо водителей.

Hyundai "закрутило", он вылетел с дороги в арык. Пассажирку также увезли в больницу, а водителя задержали прибывшие на место полицейские и увезли на медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, от него разило спиртным, и он еле стоял на ногах.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

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Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz