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В СКО руководителя подведомственной акимату организации подозревают в хищении

В СКО руководителя подведомственной акимату организации подозревают в хищении, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 14:14 Фото: Zakon.kz
Руководителя подведомственной акимату организации в Петропавловске подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Жилищная служба города Петропавловска".

Его подозревают в хищении 7,5 млн бюджетных тенге по предварительному сговору с субъектом предпринимательства. Средства были выделены на ремонт систем отопления и водоснабжения жилых домов.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее в Алматы за хищения был осужден директор ветеринарной службы.

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