В СКО руководителя подведомственной акимату организации подозревают в хищении
Фото: Zakon.kz
Руководителя подведомственной акимату организации в Петропавловске подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Жилищная служба города Петропавловска".
Его подозревают в хищении 7,5 млн бюджетных тенге по предварительному сговору с субъектом предпринимательства. Средства были выделены на ремонт систем отопления и водоснабжения жилых домов.
Расследование продолжается.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее в Алматы за хищения был осужден директор ветеринарной службы.
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