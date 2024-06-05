Директор ветеринарной службы Алматы осужден за хищения
Фото: Zakon.kz
Директор КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" Жунусов М. и специалист отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. признаны виновными в хищении бюджетных средств в крупном размере, передает Zakon.kz.
Средства предназначались для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки, сообщили в Антикоррупционной службе.
"Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года c отбыванием в учреждении средней безопасности".
Приговор огласил районный суд №2 Медеуского района города Алматы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее появилась информация о высокопоставленном чиновнике Минкультуры, похитившем деньги, выделенные в рамках программы "Цифровой Казахстан".
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