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Директор ветеринарной службы Алматы осужден за хищения

Директор Ветеринарной службы Алматы осужден за хищения, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:09 Фото: Zakon.kz
Директор КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" Жунусов М. и специалист отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. признаны виновными в хищении бюджетных средств в крупном размере, передает Zakon.kz.

Средства предназначались для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки, сообщили в Антикоррупционной службе.

"Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года c отбыванием в учреждении средней безопасности".

Приговор огласил районный суд №2 Медеуского района города Алматы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее появилась информация о высокопоставленном чиновнике Минкультуры, похитившем деньги, выделенные в рамках программы "Цифровой Казахстан".

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