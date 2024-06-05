Директор ветеринарной службы Алматы осужден за хищения

Фото: Zakon.kz

Директор КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" Жунусов М. и специалист отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р. признаны виновными в хищении бюджетных средств в крупном размере, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: