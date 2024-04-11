Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Компанию, строившую селезащитную плотину в Алматы, подозревают в хищении 775 млн тенге

АФМ, плотина в Алматы, строительство, хищения, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 13:20 Фото: АФМ РК
Директора подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование в отношении руководителя ТОО ведет Агентство РК по финансовому мониторингу.

11 апреля в ведомстве сообщили, что ТОО реализовало проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай".

"Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге", – сообщили в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В Актюбинской области АФМ также расследуют уголовное дело в отношении компании, в чьем управлении была Магаджанская плотина, которую прорвало. 

Читайте также

ЧС
Днем и ночью на посту: как Beeline обеспечивает связь в условиях паводка
Первую в Казахстане лабораторию ENERGYNET.LAB открыли в Energo University
Первую в Казахстане лабораторию ENERGYNET.LAB открыли в Energo University
Кайрат Сатыбалды планирует вернуть государству еще 50 млрд тенге
Антикор: Кайрат Сатыбалды планирует вернуть государству еще 50 млрд тенге
Ирина Капитанова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: