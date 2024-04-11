Компанию, строившую селезащитную плотину в Алматы, подозревают в хищении 775 млн тенге

Директора подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование в отношении руководителя ТОО ведет Агентство РК по финансовому мониторингу.



11 апреля в ведомстве сообщили, что ТОО реализовало проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай".

"Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге", – сообщили в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В Актюбинской области АФМ также расследуют уголовное дело в отношении компании, в чьем управлении была Магаджанская плотина, которую прорвало.