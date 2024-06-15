Наступил пожароопасный период: какие штрафы можно получить за разведение костров

В Казахстане наступил пожароопасный период, нередко причинами пожара становятся люди, которые разводят костры, отдыхая на природе или даче. Однако за это можно получить штраф, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали специалисты ДЧС ВКО, к примеру, в области чаще всего горит трава на открытой местности и вблизи дачных обществ. Причина – неосторожное обращение с огнем.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 4 лесных пожара площадью 0,3 га и 11 степных загораний площадью 38,4 га, 158 загораний травы.

В ДЧС напоминают, что необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш. Не бросать из автомобилей, проезжая вдоль дорог, непотушенные сигареты, стеклянную тару.

Между тем за несанкционированные отжиги, разведенные костры и палы сухой травы предусмотрена административная ответственность:

по статье 336 КоАП ("Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов") – на физических лиц предусмотрен штраф в 20 МРП (73 840 тенге) ;

; по статье 410 ("Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности") – предупреждение или штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В ДЧС призывают: в пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций, дачных обществ, предприятий своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы.

Особое внимание также уделить безопасному отдыху на природе, примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.

При пожаре сообщать по номерам "101" или "112".