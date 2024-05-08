Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области

8 мая в 08:20 в поселке Шиели Кызылординской области при поднятии манипулятором железной трубы три человека задели высоковольтный провод 10 КВт. Всех ударило током. Двое погибли на месте, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: