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Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

два человека ударило током, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 12:34 Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области
8 мая в 08:20 в поселке Шиели Кызылординской области при поднятии манипулятором железной трубы три человека задели высоковольтный провод 10 КВт. Всех ударило током. Двое погибли на месте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, умерли 24-летний казахстанец и 32-летний гражданин Узбекистана. Еще один 31-летний рабочий госпитализирован.

"Выезжали на место происшествия: Департамент по ЧС, районный отдел полиции, местный исполнительный орган, районная электросетевая компания (12 человек и три единицы техники). Выражаем соболезнования семьям и близким погибших граждан. Уважаемые жители области! В быту и в обществе строго соблюдайте правила электробезопасности. Любое нарушение правил чрезвычайно опасно и может привести к поражению электрическим током". Пресс-служба ДЧС Кызылординской области
два человека погибли при ударе током, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 12:34

Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области

Ранее сообщалось, что взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели.

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