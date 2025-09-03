Мужчина получил сильные ожоги во время инцидента на заводе ферросплавов в Аксу

В Павлодарской области медики борются за жизнь одного из трех рабочих, пострадавших во время ЧП на заводе ферросплавов в Аксу. Мужчина получил серьезные ожоги во время выброса в плавильном цехе, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел из-за выброса из плавильной печи. Свидетели говорят, что сначала пошел дым, послышались хлопки, а после пламя хлынуло на людей.

Пострадавших трое, это те, кто был ближе к печи. Больше всех пострадал 35-летний плавильщик. Он получил сильнейшие термические ожоги, почти 50% тела, и сейчас в реанимации. Двое его коллег сейчас проходят лечение: один в стационаре, второй получает помощь амбулаторно.

На месте работают спецкомиссия и полиция, они выясняют обстоятельства.

"По предварительным данным, в плавильном цехе завода в городе Аксу произошел выброс шахтовых материалов из печи. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда". Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

