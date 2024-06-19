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МЧС сделало заявление по крупному пожару в Иле-Балхашском резервате

МЧС сделало заявление по крупному пожару в Иле-Балхашском резервате, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 20:09 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 19 июня прокомментировало пожар, который разгорелся на территории Иле-Балхашского резервата. В ведомстве подчеркнули, что открытого возгорания там нет, сообщает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что сейчас происходит тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 га, что подтверждается космоснимками.

"Угроза населенным пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой Балхашского района находится в 90 км от резервата. На сегодняшний день работниками РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" ведется окарауливание данного участка. Возгорание локализировано совместными силами резервата и МЧС РК", – говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что площадь пожара будет установлена комиссией Министерства экологии, в которую также войдут сотрудники МЧС РК.

Ранее национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" сообщила, что пожар на территории Иле-Балхашского резервата произошел 11 июня. По предварительной информации, причиной возгорания стала гроза. На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш составляет 2794,79 га.

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