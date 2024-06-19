Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Каспии тонут люди: аким Мангистауской области бьет тревогу

В Каспии тонут люди: аким Мангистауской области бьет тревогу , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 01:12 Фото: акимат Мангистауской области
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на аппаратном совещании обсудил вопросы безопасности во время летнего купального сезона. С начала сезона погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба областного акимата,  из-за климатических и погодных условий в Мангистауской области купальный сезон в этом году начался раньше. На данный момент выявлено 10 запрещенных и 41 разрешенное место для купания, в том числе 10 коммунальных пляжей.

"В этом году с начала пляжного сезона погибли три человека, один из них – ребенок. Вчера на пляже в трех километрах от села Курык Каракиянского района утонул ребенок 2011 года рождения. Больше всего трагических инцендентов зафиксировано в запрещенных для купания местах – каналах "Шора" и "МАЭК", "Тарасик" 4 "а" микрорайона", – говорится в сообщении.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов сообщил, что жители продолжают купаться в запрещенных и необорудованных для этого местах. Каждый день увеличивается количество фактов прыжков со скал, особенно среди подростков.

Аким области Нурдаулет Килыбай, обеспокоенный инцидентами на воде, дал поручения по контролю за соблюдением правил безопасности во время купального сезона.

"Основными причинами утопления являются переоценка собственных возможностей, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра взрослых. Безопасность человека на первом месте. Поручаю акимату города в течение недели установить лестницы для выхода из воды на камнях в местах, где жители Актау часто заходят в воду", – заявил он.

Кроме того, по словам акима, чтобы запретить продажу алкоголя на пляжах, местные исполнительные органы должны провести разъяснительную работу с предпринимателями и разработать соответствующий алгоритм.

"Также инспекция транспортного контроля должна проверить безопасность водного транспорта на пляжах", – заключил Нурдаулет Килыбай.

6 июня сообщалось, что двухлетний ребенок 5 июня утонул в Каспийском море. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык Каракиянского района.

Читайте также

Два грабителя прокопали туннель в ювелирный магазин Степногорска
Два грабителя прокопали туннель в ювелирный магазин Степногорска
В Павлодаре взорвался котел в бане: обрушилась стена, повредились авто
В Павлодаре взорвался котел в бане: обрушилась стена, повредились авто
Почти 50 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Алматы
Почти 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы
Диана Абдуллаева
Каспий Мангистауская область 2024 год Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве
Готовы на 100%, открыты на 200%
Готовы на 100%, открыты на 200%: автопром встретил рабочую группу по утильсбору
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: