В Каспии тонут люди: аким Мангистауской области бьет тревогу

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на аппаратном совещании обсудил вопросы безопасности во время летнего купального сезона. С начала сезона погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба областного акимата, из-за климатических и погодных условий в Мангистауской области купальный сезон в этом году начался раньше. На данный момент выявлено 10 запрещенных и 41 разрешенное место для купания, в том числе 10 коммунальных пляжей.

"В этом году с начала пляжного сезона погибли три человека, один из них – ребенок. Вчера на пляже в трех километрах от села Курык Каракиянского района утонул ребенок 2011 года рождения. Больше всего трагических инцендентов зафиксировано в запрещенных для купания местах – каналах "Шора" и "МАЭК", "Тарасик" 4 "а" микрорайона", – говорится в сообщении.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов сообщил, что жители продолжают купаться в запрещенных и необорудованных для этого местах. Каждый день увеличивается количество фактов прыжков со скал, особенно среди подростков.

Аким области Нурдаулет Килыбай, обеспокоенный инцидентами на воде, дал поручения по контролю за соблюдением правил безопасности во время купального сезона.

"Основными причинами утопления являются переоценка собственных возможностей, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра взрослых. Безопасность человека на первом месте. Поручаю акимату города в течение недели установить лестницы для выхода из воды на камнях в местах, где жители Актау часто заходят в воду", – заявил он.

Кроме того, по словам акима, чтобы запретить продажу алкоголя на пляжах, местные исполнительные органы должны провести разъяснительную работу с предпринимателями и разработать соответствующий алгоритм.

"Также инспекция транспортного контроля должна проверить безопасность водного транспорта на пляжах", – заключил Нурдаулет Килыбай.

6 июня сообщалось, что двухлетний ребенок 5 июня утонул в Каспийском море. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык Каракиянского района.