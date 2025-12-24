#Казахстан в сравнении
Мир

Россиянку с четырьмя пальцами на руке уволили из ювелирного магазина

В Мурманске продавца уволили из-за инвалидности, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 07:00 Фото: pixabay
В Мурманске 19-летнюю девушку с инвалидностью уволили из ювелирного магазина за "непрезентабельный внешний вид", сообщает Zakon.kz.

Из-за врожденной аномалии верхних конечностей Карина является инвалидом третьей группы, но остается полностью трудоспособной.

Фото: Telegram/Мурманск сейчас

В начале декабря она откликнулась на вакансию продавца-консультанта в ювелирный магазин, который расположен в местном торгово-развлекательном комплексе и сразу же предупредила работодателя о своей особенности. Ей ответили, что это не проблема, "главное – уметь продавать". Об этом она рассказала Telegram-каналу "Мурманск сейчас".

18 декабря Карина вышла на стажировку, но уже через час ее вызвала к себе директор и вынудила уволиться "по собственному желанию", а затем прислала голосовое сообщение, в котором попросила экс-сотрудницу не расстраиваться.

При этом, по словам девушки, перед заключением трудового договора она встречалась с управляющей два или три раза.

"Я две недели потратила на оформление и стажировку, а теперь осталась без заработка накануне новогодних праздников", – поделилась Карина.

После того, как об истории Карины написали СМИ, с ней связались представители магазина, извинились и предложили удаленную работу. По словам девушки, пока она не согласилась на трудоустройство.

Недавно в пекинском музее ребенок опрокинул золотую свадебную корону известной блогерши за 320 тыс. долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
