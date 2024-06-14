Столичные школьницы ограбили и избили несовершеннолетнюю девочку

14 июня в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении двух школьниц, которых обвинили в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, одна из подсудимых достигла совершеннолетнего возраста в период рассмотрения дела.

Как выяснилось, одна из обвиняемых с особым цинизмом нанесла потерпевшей ряд ударов руками и ногами. После они с подружкой отобрали у девочки сотовый телефон, серебряное кольцо и толстовку. Материальный ущерб оценили в 500 тыс. тенге.

Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись, просили не лишать их свободы.



"Приговором суда К. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.1, 3 ч. 2 ст. 191 УК РК. Учитывая активную роль К. в совершении уголовного правонарушения и достижения совершеннолетнего возраста, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Так как подсудимая Д. не достигла совершеннолетнего возраста и добровольно возместила ущерб, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год". Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Астаны

Отмечается, что гражданский иск потерпевшей удовлетворен, с подсудимых взыскали суммы причиненного материального ущерба и морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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