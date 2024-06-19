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В Павлодаре взорвался котел в бане: обрушилась стена, повредились авто

В Павлодаре взорвался котел в бане: обрушилась стена, повредились авто , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 00:41 Фото: Zakon.kz
Котел 19 июня взорвался в котельной банно-прачечного комплекса. В результате взрыва обрушилась стена здания и повредились рядом стоящие автомобили, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, ЧП произошло в 19:39.

"В одноэтажном здании котельной произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате чего обрушилась наружная не несущая стена на площади 20 кв.м. Также были повреждены рядом стоящие легковые автомобили", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. На месте работали девять сотрудников ДЧС, четыре спасателя, также выезжали сотрудники центра медицины катастроф и департамент полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. На убойной площадке рынка "Ел Ырысы" произошел взрыв газового баллона. Как сообщили в управлении ЧС Уральска, люди опаливали головы жертвенных баранов и пренебрегли правилами пожарной безопасности. 10 человек получили ожоги разной степени. 

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