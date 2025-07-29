Стена четырехэтажного здания обрушилась в Караганде

В Караганде 29 июля 2025 года частично обрушилась стена неэксплуатируемого четырехэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области:

"Сегодня в Караганде, в районе Казыбек би, по адресу: ул. Ерубаева, произошло частичное обрушение конструкций неэксплуатируемого четырехэтажного здания. Предварительная площадь обрушения составила около 150 кв. м. Силами ДЧС Карагандинской области были эвакуированы 15 человек – члены ремонтной бригады, находившейся в здании на момент происшествия. Жертв и пострадавших нет".

По данным ДЧС региона, зона происшествия оцеплена, проводится дополнительное обследование конструкций и установление причин обрушения.

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