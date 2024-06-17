Взрыв в Уральске: один из мужчин обгорел на 90%

На убойной площадке рынка "Ел Ырысы" произошел взрыв газового баллона. Как сообщили в управлении ЧС Уральска, люди опаливали головы жертвенных баранов и пренебрегли правилами пожарной безопасности. 10 человек получили ожоги разной степени, передает Zakon.kz.

Очевидцы трагедии рассказали, что в момент взрыва на площадке, где палили головы баранов, находилось примерно 20-30 человек. В эпицентр взрыва попали двое – студент колледжа и школьник старших классов, которые приехали на рынок купить животных вместе с родителями. Женщин и маленьких детей на площадке не было. В момент взрыва многие люди в шоке разбежались. Стоявшие рядом с паяльной лампой и баллоном упали, на них загорелась одежда.

Вызов с рынка "Ел Ырысы" поступил на станцию скорой помощи 16 июня 2024 года в 09:49. Всего пострадавших оказалось 10 человек – семь мужчин в возрасте от 27 до 67 лет и двое детей – 15 и 17 лет, они были госпитализированы в городскую многопрофильную и областную детскую многопрофильную больницы.

Больше всего при взрыве баллона пострадал мужчина 1957 года, который занимался опаливанием голов, сейчас он находится в тяжелейшем состоянии, у него обожжен 91% тела.



На данный момент трое взрослых находятся в реанимации, четверо – в отделении политравмы. Двое несовершеннолетних получают лечение в областной детской многопрофильной больнице (один парень – в реанимации, один – в отделении травматологии).

Проведен консилиум с участием главного внештатного травматолога Уральска, директора и замдиректора городской многопрофильной больницы, областного детского стационара, заведующего отделения реанимации и интенсивной терапии. Также проведена онлайн-консультация с использованием телемедицины с Центром медицины катастроф Астаны и Алматы совместно с реаниматологами и комбустиологами. Состояние пострадавших тяжелое. Тактика их лечения согласована с ведущими специалистами в области травматологии.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 292, ч. 1 "Нарушение правил пожарной безопасности", назначена пожарно-техническая экспертиза. Баллон направлен на экспертизу в город Актобе – там эксперты выяснят, в чем причина детонации.

"По приезде на место взрыва мы обнаружили взорванный газовый баллон и обожженные личные вещи пострадавших. Вокруг места взрыва сгорело два метра сухой травы. Разрушений построек на территории рынка нет. Пожар не перекинулся на здания и строения. На открытой площадке люди опаливали головы баранов. Они пренебрегли правилами пожарной безопасности, в результате газовый баллон взорвался. За день до взрыва сотрудники ДЧС в Уральске проводили профилактические работы – предупреждали граждан, что использование бытовых газовых баллонов в пожароопасный период для опаливания животных опасно для жизни", – пояснил Zakon.kz старший дознаватель управления ЧС Уральска, старший лейтенант гражданской защиты Мирлан Танат.

Как подчеркнул представитель ДЧС ЗКО, многие граждане пренебрегают правилами противопожарной безопасности и заправляют газовые баллоны в непредусмотренных для этого местах, из-за чего происходят подобные ситуации.

На сегодняшнем брифинге по поводу взрыва журналисты напомнили специалистам ДЧС, что, по информации акимата, в городе нет специализированных заправок, где бы можно было заправить баллоны бытовым газом. Люди заправляют эти баллоны на автозаправках, предназначенных для заправки автомобилей. Там нет специализированного оборудования, которое бы проверяло баллоны на герметичность, нет весов для взвешивания бытовых баллонов с газом. На что представитель ДЧС ЗКО ответил, что не владеет этой информацией.

Сейчас о трагедии на рынке "Ел Ырысы", которая произошла вчера утром, 16 апреля 2024 года, свидетельствует лишь обуглившаяся трава. Сразу после взрыва сюда приехали сотрудники полиции и ДЧС, которые запретили использование баллонов.

Это уже второй случай за год в Уральске, когда произошел взрыв газового баллона – при взрыве в кафе "Ризык" 4 января 2024 года погибли трое человек, еще пятеро получили сильнейшие ожоги.