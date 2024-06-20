Жительница Аксу выпала из окна квартиры и повисла на дереве

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Аксу Павлодарской области вблизи пятиэтажного жилого дома спасатели сняли 34-летнюю женщину с дерева. Как выяснилось, она выпала из квартиры третьего этажа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, с помощью трехколенной лестницы пострадавшую сняли с дерева и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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