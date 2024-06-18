В Каспийском море спасли двух человек
Фото: pixabay
18 июня в Каспийском море спасли двух мужчин, сообщает Zakon.kz.
Ими оказались 24-летние жители Актюбинской области. Об этом передает пресс-служба МЧС страны.
Оказалось, что оба отправились плавать на SUP досках, но их течением унесло в море. По счастливой случайности, на расстоянии 1500 метров от берега, их заметили спасатели оперативно – спасательного отряда МЧС. Они в это время как раз проводили агитационно-разъяснительную работу в районе пляжа "Солдатский".
Фото: пресс-служба МЧС РК
На лодке мужчины были доставлены на берег. В медицинской помощи не было необходимости.
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