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В Каспийском море спасли двух человек

Море, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 03:30 Фото: pixabay
18 июня в Каспийском море спасли двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

Ими оказались 24-летние жители Актюбинской области. Об этом передает пресс-служба МЧС страны.

Оказалось, что оба отправились плавать на SUP досках, но их течением унесло в море. По счастливой случайности, на расстоянии 1500 метров от берега, их заметили спасатели оперативно – спасательного отряда МЧС. Они в это время как раз проводили агитационно-разъяснительную работу в районе пляжа "Солдатский".

Каспийское море, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 03:30

Фото: пресс-служба МЧС РК

На лодке мужчины были доставлены на берег. В медицинской помощи не было необходимости.

А в Петропавловске пятые сутки пытаются найти тело утонувшего ребенка.

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МЧС РК Актюбинская область Мангистауская область 2024 год Спасатели Каспийское море Вода
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