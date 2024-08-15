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В Алматы машина въехала в кафе в результате ДТП

Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:56 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась по пр. Желтоксан, между улицами Айтеке би и Гоголя. Автомобиль Skoda Rapid двигался в северном направлении по средней полосе. Напротив кафе женщина за рулем резко повернула влево, видимо, ей нужно было в это заведение.

Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:56

Фото: Zakon.kz

При этом Skoda подрезала двигавшийся по левой полосе Kia Rio.

Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:56

Фото: Zakon.kz

Водитель не успел среагировать и протаранил Skoda в бок. После удара оба авто вылетели на тротуар. Kia встал поперек тротуара, а Skoda врезалась в кафе.

Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:56

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель Kia и маленький пассажир Skoda, обоих госпитализировали.

Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:56

Фото: Zakon.kz

На место прибыли сотрудники полиции.

Алматы, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:56

Фото: Zakon.kz

Накануне, 14 августа, в Алматы на улице Суюнбая, ниже проспекта Райымбека, столкнулись автомобиль и мотоцикл.

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