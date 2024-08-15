В Алматы машина въехала в кафе в результате ДТП
Авария случилась по пр. Желтоксан, между улицами Айтеке би и Гоголя. Автомобиль Skoda Rapid двигался в северном направлении по средней полосе. Напротив кафе женщина за рулем резко повернула влево, видимо, ей нужно было в это заведение.
Фото: Zakon.kz
При этом Skoda подрезала двигавшийся по левой полосе Kia Rio.
Фото: Zakon.kz
Водитель не успел среагировать и протаранил Skoda в бок. После удара оба авто вылетели на тротуар. Kia встал поперек тротуара, а Skoda врезалась в кафе.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали водитель Kia и маленький пассажир Skoda, обоих госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
На место прибыли сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
Накануне, 14 августа, в Алматы на улице Суюнбая, ниже проспекта Райымбека, столкнулись автомобиль и мотоцикл.