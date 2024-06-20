Крупный пожар произошел на территории садового общества в Костанае

Фото: пресс-служба МЧС РК

20 июня в садовом обществе "Мичуринец" произошло горение дачного дома на площади 15 кв. м. Однако из-за сильного ветра разгорелась трава, что увеличило площадь пожара, сообщает Zakon.kz.

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