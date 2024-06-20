Крупный пожар произошел на территории садового общества в Костанае
Фото: пресс-служба МЧС РК
20 июня в садовом обществе "Мичуринец" произошло горение дачного дома на площади 15 кв. м. Однако из-за сильного ветра разгорелась трава, что увеличило площадь пожара, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали костанайские пожарные, огонь возле дома спалил около 700 кв. м травы.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня на соседние дома. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
Причина устанавливается.
Ранее пресс-служба МЧС РК заявила о том, что огнеборцы потушили крупный пожар в Иле-Балхашском резервате.
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