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Мир

Многодетная мать сбила няню и ребенка прямо на тротуаре

Многодетная мать сбила няню и ребенка прямо на тротуаре, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 03:40 Фото: pixabay
В Новой Москве задержали многодетную мать. Она сбила ребенка и няню, которая вела своего подопечного по безлюдному тротуару, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

В ведомстве рассказали, что водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

"Следствием установлено, что водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных повреждений ребенок скончался в одной из столичных больниц", – пояснили в ГСУ СК России.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения, также будут назначены необходимые судебные экспертизы и допрошены свидетели произошедшего.

Задержанная ранее неоднократно нарушала ПДД и сейчас направлена на медосвидетельствование.

У 49-летней обвиняемой, к слову, трое детей, которым нет 18 лет. Пока она сидит в СИЗО, за ребятами присматривают родственники. Свою вину она признала, ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин.

Аксинья Титова
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