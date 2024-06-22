В жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар

В данный момент спасатели тушат сильный пожар в многоквартирном доме Астаны, сообщает Zakon.kz.

Здание расположено по проспекту Туран, 37/9. Это рядом с ТРЦ "Хан Шатыр".

В МЧС сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.

"Пожарные подразделения ДЧС г. Астаны по повышенному рангу вызова выехали по адресу: Туран, 37/9. По прибытии пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружное покрытие квартиры".

Спасатели проверяют здание на наличие людей.













