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В жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар

В жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 15:30 Фото: Zakon.kz
В данный момент спасатели тушат сильный пожар в многоквартирном доме Астаны, сообщает Zakon.kz.

Здание расположено по проспекту Туран, 37/9. Это рядом с ТРЦ "Хан Шатыр".

В МЧС сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.

"Пожарные подразделения ДЧС г. Астаны по повышенному рангу вызова выехали по адресу: Туран, 37/9. По прибытии пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружное покрытие квартиры".

Спасатели проверяют здание на наличие людей.





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